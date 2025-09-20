Corteo regionale per Gaza attesi in migliaia a Torino da tutto il Piemonte | partenza in piazza Statuto il percorso
Sarà uno sciopero generale nazionale quello di lunedì 22 settembre. Una mobilitazione che coinvolgerà tutto lo Stivale, in piazza per protestare contro quello che sta accadendo a Gaza. Prima della data cruciale di lunedì, il Piemonte scenderà in strada già nel pomeriggio di sabato 20 settembre. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: corteo - regionale
Corteo regionale e sciopero generale per Gaza, Torino si prepara a scendere in piazza il 20 e il 22 settembre: "Se bloccano la Flotilla, bloccheremo tutto"
A #Cagliari un corteo per Gaza: Landini in testa. In Consiglio regionale, ad attendere i manifestanti, c'erano la presidente della Regione Alessandra Todde e il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini - X Vai su X
Domani, giovedì 18 ottobre alle 14.00, al termine della propria assemblea delle assemblee, la Cgil Sardegna sarà in corteo dalla Fiera di Cagliari fino alla sede del Consiglio regionale per manifestare contro l’invasione di Gaza City da parte dell’esercito israel Vai su Facebook
Corteo regionale per Gaza, attesi in migliaia a Torino da tutto il Piemonte: partenza in piazza Statuto, il percorso; A Roma il lungo corteo Pro-Pal: Stop al massacro, basta complicità - Video - Tregua, ostaggi, assistenza umanitaria: FdL rivendica l'impegno di governo e maggioranza per Gaza; Roma per Gaza, attese 50mila persone al corteo. Allerta per blitz anarchici.
Corteo regionale e sciopero generale per Gaza, Torino si prepara a scendere in piazza il 20 e il 22 settembre: "Se bloccano la Flotilla, bloccheremo tutto" - Prima il corteo generale previsto nel pomeriggio di sabato, poi lo sciopero generale indetto da Usb nella giornata di lunedì per dire "stop al genocidio" ... Riporta torinotoday.it
Corteo per Gaza al porto di Ancona. "I candidati alle Regionali prendano posizione" - "Fermiamo la barbarie": iniziativa della Cgil, aderiscono oltre dieci associazioni. Secondo rainews.it