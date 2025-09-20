Corse che saltano e turni lavorativi che superano le 14 ore Faisa Cisal denuncia gravi disservizi al trasporto pubblico locale

Faisa Cisal Sicilia segnala l’ennesimo e grave disservizio da parte dell’azienda attualmente affidataria del servizio di trasporto pubblico locale nei comprensori interessati, la quale, nonostante le concessioni regionali da rispettare ha deciso unilateralmente di sospendere numerose corse anche. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: corse - saltano

Autobus fermi: saltano 200 corse: "Gli studenti lasciati a piedi"

Bus di linea senza assicurazione o che saltano le corse, la madre di uno studente: “Paghiamo 472 euro per nulla”

Disagi per chi va a scuola in bus nel riminese. Molte famiglie denunciano infatti corse che saltano di continuo con notevoli problemi per gli alunni. A farsi portavoce della situazione è l'avvocato Erbetta a cui, a stretto giro, arriva la replica di Start Romagna - facebook.com Vai su Facebook

Corse che saltano e turni lavorativi che superano le 14 ore, Faisa Cisal denuncia gravi disservizi al trasporto pubblico locale; Tram, mancano autisti e per la prima volta saltano le corse in blocco. Tra dimissioni e pensionamenti continua la carenza di personale; Negozi in affanno, settore al bivio. Caro affitti e poco personale: Turni infiniti per un pugno di euro.

Autobus fermi: saltano 200 corse: "Gli studenti lasciati a piedi" - Sono trascorsi appena quattro giorni dall’inizio dell’anno scolastico e già nella giornata di ieri le chiamate da parte di genitori inf ... Segnala msn.com

Napoli, saltano corse su linee Eav: i macchinisti rifiutano gli straordinari - Protesta di capitreno e macchinisti, che da oggi rifiutano di effettuare lo straordinario: saltano numerose corse delle linee Eav. Da ilmattino.it