Corsa a Coppie dell' Innominato 2025 | Lafranconi e Perego dominano la decima edizione

La decima edizione della Corsa a Coppie dell'Innominato ha fatto centro su tutti i fronti. La manifestazione podistica che sabato 20 settembre ha animato - in un gran caldo - Vercurago ha registrato numeri da record con 174 coppie alla partenza della gara agonistica e 85 nella camminata. 🔗 Leggi su Leccotoday.it