Corruzione in appalti pubblici | 5 nei guai
Un sistema "stratificato" di accordi e favori tra imprenditori e funzionari pubblici per l’assegnazione arbitraria di appalti. I finanzieri del comando provinciale di Perugia, su disposizione del gip del capoluogo umbro, hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari a carico di 5 indagati (nella foto, il passaggio di una tangente catturato da una telecamera nascosta). Si tratta di un dipendente della Provincia di Perugia e di uno del Consorzio Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia, con sede a Siena, di un imprenditore, residente a Chiusi amministratore di una società di Città della Pieve, per i quali sono stati disposti i domiciliari, di un geometra, residente a Ficulle (Terni), che ha l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, e del titolare di un’azienda al quale è stato imposto il divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
