Corruzione confermata in Cassazione la condanna per l’ex sindaco Massimo Cariello

Salernotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso presso la Corte di Cassazione il processo che ha avuto come protagonista l'ex sindaco del Comune di Eboli Massimo Cariello, che ha confermato la condanna per il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio rinviando gli atti alla Corte di Appello di Napoli per un nuovo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

