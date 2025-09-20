Corrono sulla rampa d' accesso alla SS36 il sindaco | Si può essere così irresponsabili?

Corrono lungo la rampa d'accesso al Terzo Ponte sulla Statale 36 e il sindaco s'infuria: “Si può essere più irresponsabili?”. L'episodio è avvenuto questa mattina, sabato 20 settembre, a Pescate e proprio il sindaco Dante De Capitani ha segnalato il fatto agli organi di informazione con l'intento. 🔗 Leggi su Leccotoday.it