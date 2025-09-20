"> NAPOLI – Due portieri, una sola porta. Il Napoli di Antonio Conte vive un dualismo inedito tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic, un’alternanza che sta diventando uno dei temi principali della stagione. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il tecnico ha scelto di gestire la situazione con equilibrio, trasformando l’incertezza in una risorsa. Il dualismo La sfida tra i pali è sul 2-2: due presenze per Meret e due per Milinkovic. «Ci sarà spazio per entrambi», ha ripetuto Conte più volte, lasciando intendere che la scelta verrà modulata di volta in volta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, il dualismo dei portieri: Meret e Milinkovic-Savic sotto la lente di Fabio Mandarini”