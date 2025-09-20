Corpo senza vita trovato in una roggia a Briosco | è di Piero Berardinelli scomparso dal 6 settembre
Appartiene a Pietro Berardinelli, il 90enne scomparso lo scorso 6 settembre, il corpo senza vita trovato giovedì pomeriggio in una roggia a Briosco (Monza). La scoperta è stata fatta da un giardiniere mentre stava tagliando l'erba in una proprietà privata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
