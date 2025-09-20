Corciano sabato 27 settembre una giornata di indagini con la Biblioteca dei misteri

Perugiatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un mistero sta per essere svelato. Qualcosa di strano accade tra gli scaffali: impronte misteriose, indizi sparsi, segreti nascosti. Ancora una volta la Biblioteca Comunale Gianni Rodari di Corciano è pronta a stupire e sabato 27 settembre si trasformerà in “Biblioteca dei misteri”, con una. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: corciano - sabato

Corciano, sabato 27 settembre una giornata di indagini con la Biblioteca dei misteri; Festival Villa Solomei 2025: il programma da sabato 28 a lunedì 30 giugno; Da oggi il via festeggiamenti per i 10 del Quasar Village di Corciano.

corciano sabato 27 settembreDa sabato 27 a lunedì 29 settembre la terza edizione di Spiritosa, il primo festival del bere bene e consapevole - Un format originale che intreccia promozione del territorio, cultura enogastronomica e turismo slow: il Castello Volante di ... Secondo corrieresalentino.it

Cerca Video su questo argomento: Corciano Sabato 27 Settembre