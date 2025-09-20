Coraggio a 14 anni salva la madre dal vicino che voleva ucciderla
Ha avuto la forza di trasformare la paura in difesa. Una ragazzina di 14 anni ha salvato la madre dall’aggressione del vicino, colpendolo alla testa con una bottiglia e costringendolo a fermarsi. Un gesto istintivo e disperato che ha impedito una tragedia annunciata. È successo a Lainate, in provincia di Milano, nella serata di ieri. Un uomo di 48 anni, alterato, ha staccato il contatore della luce della vicina dominicana di 44 anni, ha sfondato la porta ed è entrato in casa. Davanti agli occhi dei figli minori ha cercato di strangolare la donna, stringendole le mani al collo con la chiara intenzione di ucciderla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
