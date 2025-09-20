Ha avuto la forza di trasformare la paura in difesa. Una ragazzina di 14 anni ha salvato la madre dall’aggressione del vicino, colpendolo alla testa con una bottiglia e costringendolo a fermarsi. Un gesto istintivo e disperato che ha impedito una tragedia annunciata. È successo a Lainate, in provincia di Milano, nella serata di ieri. Un uomo di 48 anni, alterato, ha staccato il contatore della luce della vicina dominicana di 44 anni, ha sfondato la porta ed è entrato in casa. Davanti agli occhi dei figli minori ha cercato di strangolare la donna, stringendole le mani al collo con la chiara intenzione di ucciderla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Coraggio a 14 anni, salva la madre dal vicino che voleva ucciderla