COPPIA D’ORO Nozze in vista con la sua Alice

Daniele Garozzo, catanese di Acireale, 33 anni, è stato un campione di fioretto: oro ai Giochi olimpici di Rio nel 2016, argento a Tokyo 2020, oro al Campionato europeo di Tbilisi 2017. Ha dovuto smettere forzatamente nell’aprile del 2024 per problemi cardiaci. Ad inizio 2025 è entrato nel Consiglio Federale della Federscherma ed ha partecipato ai mondiali come capodelegazione. Laureato in medicina, lavora già all’ospedale Bambin Gesù. La sua compagna è l’azzurra Alice Volpi (foto). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

