COPPIA D’ORO Nozze in vista con la sua Alice
Daniele Garozzo, catanese di Acireale, 33 anni, è stato un campione di fioretto: oro ai Giochi olimpici di Rio nel 2016, argento a Tokyo 2020, oro al Campionato europeo di Tbilisi 2017. Ha dovuto smettere forzatamente nell’aprile del 2024 per problemi cardiaci. Ad inizio 2025 è entrato nel Consiglio Federale della Federscherma ed ha partecipato ai mondiali come capodelegazione. Laureato in medicina, lavora già all’ospedale Bambin Gesù. La sua compagna è l’azzurra Alice Volpi (foto). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: coppia - nozze
“Ci siamo separati”. Nozze a pezzi per la coppia di attori: 18 anni insieme e 2 figli, ora la rottura
Coppia di sposini organizza le nozze, ma all’improvviso la location non è più disponibile: l’incubo di Dara Sweatt e Doug Carlisle
Coppia di sposi come Jeff Bezos: affittato un intero borgo per le nozze. La sindaca: “Evento eccezionale”
Tantissimi Auguri di ? a questa splendida coppia di Sposi . Grazie per aver scelto Primula Bianca ? #abitisposa #asti #Novara #alessandria #aosta #torino #cuneo #piemonte #matrimoniodafavola #matrimoniocom #nozze #vercelli #sposa Vai su Facebook
COPPIA D’ORO. Nozze in vista con la sua Alice - Daniele Garozzo, catanese di Acireale, 33 anni, è stato un campione di fioretto: oro ai Giochi olimpici di Rio ... Secondo sport.quotidiano.net
Matrimonio a Prima Vista, una coppia sposa di nuovo: fan impazziti a Napoli/ Ecco di chi si tratta! - Matrimonio a Prima Vista, una coppia riscrive la loro storia d’amore: la seconda cerimonia da sogno a Napoli. Si legge su ilsussidiario.net