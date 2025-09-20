Coppia di turisti olandesi si perde nei boschi | salvati dalla protezione civile
La Protezione Civile di Castel di Sasso trae in salvo due turisti olandesi che si erano dispersi tra i boschi della Vallata a Formicola.Ad allertare i volontari sono stati i carabinieri della stazione di Formicola che, intorno alle 13,30 hanno attivato le ricerche. Oltre alle tute gialle anche i. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: coppia - turisti
"Avete la gomma a terra": derubano coppia di turisti, refurtiva di lusso tra Cartier e Bulgari
Salento, scontro fra due auto: gravissimi coppia di turisti e una trentenne. Feriti quattro bambini
Coppia di turisti rischia di annegare: salvati dal pronto intervento degli assistenti bagnanti. L’incidente ieri in zona Serapo, a Gaeta
? Ritrovata una coppia di turisti inglesi smarriti nelle campagne di Castellana Grotte: la foto ricordo dei vigili del fuoco L’allarne è scattato ieri sera intorno alle ore 22.30, nelle campagne del comune di Castellana Grotte. Due anziani coniugi ingelsi durante u - facebook.com Vai su Facebook
Una coppia di turisti, residenti in Gran Bretagna, è stata sorpresa a tuffarsi nelle acque del Canal Grande e del Rio di San Vidal. Ieri, giovedì #11settembre, il Nucleo Pronto Impiego Centro Storico della Polizia Locale è intervenuto in seguito a una segnalazi - X Vai su X
Coppia di turisti olandesi si perde nei boschi: salvati dalla protezione civile; Ruba in spiaggia dalla borsa di una coppia olandesi e usa il bancomat: rintracciato e arrestato; Esce a correre in montagna ma si perde, la moglie lancia l'sos: rientra dopo una notte all'addiaccio sotto la pioggia.