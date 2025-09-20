Coppia di turisti olandesi si perde nei boschi | salvati dalla protezione civile

La Protezione Civile di Castel di Sasso trae in salvo due turisti olandesi che si erano dispersi tra i boschi della Vallata a Formicola.Ad allertare i volontari sono stati i carabinieri della stazione di Formicola che, intorno alle 13,30 hanno attivato le ricerche. Oltre alle tute gialle anche i. 🔗 Leggi su Casertanews.it