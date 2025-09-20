Coppa Liguria Prima e seconda categoria Le sfide di oggi e di domani

Questo fine settimana vedrà lo svolgimento della prima giornata della Coppa Liguria di seconda categoria. Oggi pomeriggio, sabato 20 settembre, si disputano due anticipi nell'ordine Ceula-Vezzano (Raso Scaramuccia Levanto 16), riposa Madonnetta, del girone V e Albianese-Romito Magra (Albiano Magra 15) del girone X. Tutte le altre partite dei vari gironi si svolgeranno domani, domenica 21 settembre con il seguente programma: Colli-San Lazzaro Lunense (Castelnuovo Magra 10.30) del girone X e Arcola Garibaldina-Rebocco (Tanca 18), riposa Mamas Migliarinese, del girone Z. Si disputa anche la terza ed ultima giornata della Coppa Liguria di prima categoria anticipano soltanto Casarza Ligure e Bru.

