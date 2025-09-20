Coppa Divisione la Feldi Eboli si impone per 6-2 contro l’Amalfi Coast

Tempo di lettura: 2 minuti Sei reti, qualificazione conquistata e tanti giovani in campo. Un pomeriggio perfetto per la Feldi Eboli che, nel triangolare di Coppa Divisione, si impone per 6-2 contro l’ Amalfi Coast e con due vittorie su due gare conquista il passaggio ai Trentaduesimi di finale della competizione. Tra i protagonisti Gattarelli con una doppietta e Felice Pio Di Domenico autore del primo gol con la maglia della squadra creata da suo padre. Neanche un minuto e Felipe Echavarria apre le danze per la Feldi, segnando l’1-0 dopo aver messo a sedere il portiere avversario. L’Amalfi reagisce subito e centra un doppio palo nell’arco della testa azione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Coppa Divisione, la Feldi Eboli si impone per 6-2 contro l’Amalfi Coast

In questa notizia si parla di: coppa - divisione

Calcio a 5, in Coppa Divisione la Futsal Cesena sfiderà Russi e Dozzese

Futsal, oggi alle 17.30 il primo match ufficiale . A Russi il debutto in Coppa di Divisione

Coppa della Divisione, le squadre del calcio a 5 accendono i motori

COPPA DELLA DIVISIONE Sabato 20 settembre Ore 15:00 Palestra Rodari – Jesolo In campo la nostra CAME NEXT GEN Futsal Jesolo vs Came Treviso C5. Orgogliosi di dare spazio e fiducia ai nostri ragazzi, pronti a lottare e a vivere un’esperie Vai su Facebook

Coppa Divisione, Amalfi Coast Sambuco–Feldi Eboli si giocherà a Cercola - Il primo e tanto atteso impegno ufficiale della stagione mette di fronte l'Amalfi Coast Sambuco e la Feldi Eboli, formazione di Serie A che negli ultimi anni ha scritto pagine memorabili del futsal it ... Riporta msn.com

Futsal, Amalfi Coast-Feldi Eboli di Coppa si giocherà a Cercola - Per l’Amalfi Coast Sambuco il primo e tanto atteso impegno ufficiale della stagione è alle porte e vedrà i biancoblù confrontarsi con la Feldi Eboli, formazione di ... msn.com scrive