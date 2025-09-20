Coordinamento delle Associazioni per la lotta per la difesa della Pace plauso all’arcivescovo di Napoli
Il Coordinamento delle Associazioni per la lotta per la difesa della Pace scrive indirettamente all’arcivescovo di Napoli. “Siamo riconoscenti per la Omelia di oggi del Cardinale Domenico Battaglia in particolare per il passo: “Oggi metterei esposto il sangue di ogni bambino di Gaza accanto a quello di San Gennaro”. Questo passo “è estremamente simbolico, significa attualizzare il martirio di San Gennaro a quello dei martiri di oggi, in Palestina,, in Ucraina, nel Sud del. mondo, ovunque. Ma soprattutto a Gaza, è qui, di fronte a noi, un orrore di proporzioni apocalittiche, con gravissime implicazioni internazionali incalcolabili”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
