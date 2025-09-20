Convocati Cremonese le scelte di Davide Nicola in vista del match contro il Parma

Convocati Cremonese: i 23 scelti da Nicola per la sfida col Parma. La situazione attuale La Cremonese ha ufficializzato la lista dei convocati per la sfida contro il Parma, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A Enilive 202526. L’incontro è in programma domani, sabato 21 settembre, alle ore 15:00 allo stadio Tardini. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Convocati Cremonese, le scelte di Davide Nicola in vista del match contro il Parma

In questa notizia si parla di: convocati - cremonese

Cremonese, ecco i convocati di Nicola: la lista completa per il ritiro di Livigno

Cremonese-Palermo (Coppa Italia, 16-08-2025 ore 21:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Inzaghi sceglie Le Douaron accanto a Pohjanpalo

Milan-Cremonese, i convocati di Nicola: ci sono i tre freschi ex e …

#SerieAEnilive #CremoneseParma Sono 23 i grigiorossi convocati ? https://uscremonese.it/i-grigiorossi-convocati-per-cremonese-parma/… #TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #SerieAEnilive #Cremona #Cremonese #CrePar #Cremo - X Vai su X

#SerieAEnilive #CremoneseParma Sono 23 i grigiorossi convocati ? https://uscremonese.it/i-grigiorossi-convocati-per-cremonese-parma/ #TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #SerieAEnilive #Cremona #Cremonese #CrePar #Cremone Vai su Facebook

Cremo, le possibili scelte di Nicola contro il Parma; Cremo, con il Parma assenti Vardy, Sarmiento e Payero; Verona-Cremonese, le formazioni di Zanetti e Nicola: scelte a sorpresa.

I convocati di Cremonese-Parma: rientra Barbieri. Vardy e Sarmiento restano ai box. - Parma, sfida valida per la 4ª giornata di Serie A Enilive 2025/26 in programma domenica 21 settembre alle 15 allo stadio “Zini”. Lo riporta sportgrigiorosso.it

Davide Nicola: "Abbiamo iniziato questa avventura con uno spirito incredibile e sarà fondamentale mantenerlo vivo, come stanno facendo i nostri tifosi" - Abbiamo iniziato questa avventura con uno spirito incredibile, e questa qualità sarà fondamentale ... msn.com scrive