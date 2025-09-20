Contromano in monopattino investe una donna in centro città

Incidente in centro città a Novara nel pomeriggio di ieri, venerdì 19 settembre. In via dei Mille una donna, che risiede proprio lì, stava attraversando la strada quando è stata investita da un giovanissimo alla guida di un monopattino.Il ragazzo stava procedendo contromano e l'impatto è stato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

