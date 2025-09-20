Controlli straordinari Un arresto e tre denunce
Controllo straordinario dei carabinieri nel territorio lughese: un arresto e tre denunce. I Carabinieri della Compagnia di Lugo, nel corso degli ultimi giorni, hanno eseguito diversi servizi di controllo straordinario del territorio, sia nel centro cittadino che nei comuni e nelle frazioni limitrofe, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti. L’attività ha permesso ai Carabinieri della Stazione di Voltana di rintracciare e arrestare un 49 enne straniero, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, dovendo espiare una pena di 5 anni e un mese di reclusione, per reati contemplati dal ’codice rosso’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: controlli - straordinari
Anzio, controlli straordinari dei carabinieri: la stretta contro la “malamovida”
Prato, controlli straordinari in centro: servizi mirati di carabinieri e finanza
Grottaminarda: controlli straordinari dei Carabinieri di Ariano Irpino per contrastare la criminalità
Controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di #Rovigo, raffica di denunce Vai su Facebook
https://quotidianodellumbria.it/cronaca/terni-controlli-straordinari-sul-territorio-105-persone-identificate-e-tre-espulsioni/… #Terni, controlli straordinari sul territorio: 105 persone identificate e tre espulsioni - X Vai su X
Controlli straordinari. Un arresto e tre denunce; Controlli straordinari a Corato: 3 arresti e oltre 1300 persone identificate; Ventimiglia, controlli straordinari delle forze dell’ordine: tre locali sanzionati, un arresto.
Lugo, blitz dei Carabinieri: un arresto e tre denunce tra droga e furti - Controlli straordinari nel territorio lughese da parte dei Carabinieri della Compagnia di Lugo, impegnati negli ultimi giorni in una vasta operazione di prevenzione e contrasto ai reati contro il patr ... Lo riporta ravennawebtv.it
Ventimiglia, controlli straordinari delle forze dell’ordine: tre locali sanzionati, un arresto - Nella giornata di ieri, nella fascia oraria pomeridiano/serale, personale della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia, in collaborazione con dipendenti della Polizia ... Da rivieratime.news