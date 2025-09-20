Controlli straordinari Un arresto e tre denunce

Controllo straordinario dei carabinieri nel territorio lughese: un arresto e tre denunce. I Carabinieri della Compagnia di Lugo, nel corso degli ultimi giorni, hanno eseguito diversi servizi di controllo straordinario del territorio, sia nel centro cittadino che nei comuni e nelle frazioni limitrofe, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti. L’attività ha permesso ai Carabinieri della Stazione di Voltana di rintracciare e arrestare un 49 enne straniero, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, dovendo espiare una pena di 5 anni e un mese di reclusione, per reati contemplati dal ’codice rosso’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

