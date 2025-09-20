Controlli mediciSalvini annulla lavoro

11.30 Annullati gli impegni pubblici del vice premier Salvini previsti per oggi. Il leader della Lega, fa sapere il suo staff, "si sta sottoponendo a dei controlli medici: nulla di preoccupante. Confermata la presenza domani a Pontida". Gli esami si sarebbero resi necessari per un problema di calcoli renali. Oggi nell'agenda di Salvini due gli appuntamenti: a Nogara, nel Veronese, il 50° anniversario della nascita dello stabilimento Coca Cola, e a Pontida, nelle valli Bergamasche, a Lega Giovani che precede il raduno della Lega domani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it