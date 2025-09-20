Nel week end di Pontida, Matteo Salvini annulla tutti i suoi impegni pubblici. Il leader della Lega, fa sapere il suo staff, si sta sottoponendo a dei controlli medici: nulla di preoccupante, fanno sapere. Viene comunque confermata la presenza di domani sul pratone di Pontida, annuale raduno del Carroccio. Anche Roberto Vannacci non è in formissima. “Confesso che, al momento, sono stanchissimo, questo giro elettorale ha delle tappe massacranti, pensi che nelle Marche sono andato avanti fino alle due di notte e oggi in Toscana devo ancora fare altri due eventi”, dice a Repubblica l’europarlamentare della Lega. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Controlli medici per Matteo Salvini, il leader della Lega annulla tutti gli impegni (ma sarà a Pontida)