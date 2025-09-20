Controlli in Piazzale Matteotti a Pesaro 12 giovani identificati
Pesaro, 20 settembre 2025 – Proseguono le verifiche serali in Piazzale Matteotti, cuore del centro storico e al tempo stesso zona considerata “sensibile” dalle forze dell’ordine. Nella serata appena trascorsa le Volanti della Questura hanno effettuato nuovi controlli mirati, identificando dodici giovani. Per uno di loro non si è trattato di un semplice controllo di routine: gli agenti, dopo aver verificato i dati, gli hanno notificato un provvedimento emesso dall’Autorità giudiziaria. Le voci di piazzale Matteotti. Cala il buio e succede di tutto: "Di sera ho paura per mia figlia" L’operazione rientra nel più ampio piano di presidio del territorio che la Polizia di Stato sta portando avanti per prevenire episodi di degrado, spaccio e microcriminalità nelle aree più frequentate della città, soprattutto nelle ore serali e notturne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
