controlli allo stadio finisce nei guai per il biglietto falso

Denunce a due persone, e una terza sanzionata, durante i controlli svolti in occasione della partita Como-Genoa, debutto di campionato di calcio, hanno portato a due denunce e una sanzione per detenzione di droga. Durante l’afflusso dei tifosi allo stadio, un genovese di 27 anni è stato trovato in possesso di un biglietto contraffatto: il tifoso aveva superato il prefiltraggio degli steward accedendo alla zona dei tornelli, ma al momento del controllo digitale è stato bloccato dal sistema che non ha riconosciuto il biglietto. I militari della Guardia di finanza, lo hanno identificato e denunciato per incauto acquisto, e a breve riceverà un Daspo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

