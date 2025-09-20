Controlli ad Alto Impatto nel quartiere dei palazzi Arlecchino | trovati due etti di hashish
Resta “osservato speciale” il quartiere dei palazzi Arlecchino a Latina al centro nelle ultime settimane dell’escalation criminale che ha portato all’esplosione di quattro bombe. Nella mattinata di oggi sono proseguiti i controlli ad Alto Impatto iniziati nei giorni scorsi che hanno visto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Ladispoli | Civitavecchia. Controlli ad “Alto impatto” dei Carabinieri contro criminalità diffusa e mala movida. Quattro arresti, tre denunce e tre segnalazioni per droga
Operazione Alto Impatto: controlli a tappeto nel salernitano
Salerno, operazione ad alto impatto: controlli interforze
E' in corso dalle 21 un controllo ad "Alto impatto " polizia, carabinieri, guardia di Finanza e Polizia locale stanno eseguendo controlli mirati nelle palazzine di via Guido Rossa. Un 'operazione per cercare di scoprire eventuali colpevoli di questa lunga scia di att
"Alto Impatto" controlli straordinari: espulsi tre stranieri
Latina: proseguono i controlli straordinari alle case “Arlecchino”, arrestato spacciatore di 22 anni - Proseguono con determinazione i controlli straordinari "Alto Impatto" della Polizia di Stato a Latina, concentrati in particolare nel quartiere "Arlecchino", ... Lo riporta latinapress.it
Maxi controlli ad “Alto Impatto” nel quartiere Arlecchino: arrestato giovane pusher - Prosegue il piano straordinario della Polizia: identificate oltre 500 persone, sequestrati hashish e contanti. latinaoggi.eu scrive