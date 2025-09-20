Contro la Varesina la Nuova Sondrio vuole dimenticare errori e sconfitte

Torna a giocare in casa la Nuova Sondrio, dopo la sconfitta di sei giorni fa a Scanzorosciate: domani alle 15 i biancazzurri di mister Marco Amelia ricevono alla Castellina la Varesina in un match valido per la terza giornata d'andata del girone B di serie D.Zero puntiEntrambe le squadre si. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: varesina - nuova

NUOVA APERTURA!Oggi abbiamo aperto un nuovo punto vendita ALDI a TURATE in provincia di Como! Passa a trovarci in Via Varesina ang. Via Fagnana e vieni a scoprire tutte le offerte dedicate e la nostra qualità! Vai su Facebook

Contro la Varesina la Nuova Sondrio vuole dimenticare errori e sconfitte; Nuova Sondrio: caccia al primo punto contro la Varesina; Nuova Sondrio Calcio, c'è da festeggiare! Salvezza conquistata.

TUTTO IL CALCIO DEL WEEKEND. Domani il Varese a Sestri è quasi al completo. Anche Solbiatese-Sestese in anticipo. Domenica serve il carattere della Varesina a Sondrio - Sabato alle 16 biancorossi in Liguria (diretta su VareseNoi) contro una squadra imprevedibile: tornano disponibili Romero, Salera e Bertoni, la società annuncia che gli abbonati sono 269. Secondo varesenoi.it

Varesina a Sondrio per sbloccarsi, Castellanzese in casa Folgore - 00) trasferte insidiose per fenici e neroverdi nel terzo turno del Girone B di Serie D ... Da varesenews.it