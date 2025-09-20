Contratto con la ditta mai firmato e gara ' paralizzata' | la mensa scolastica rischia di non partire

Casertanews.it | 20 set 2025

Un vero e proprio corto circuito amministrativo. Ad Aversa il servizio di mensa scolastica, previsto per le materne ed elementari a tempo pieno, rischia di non partire.Nelle scorse settimane il consigliere comunale d’opposizione Dino Carratù ha effettuato un accesso agli atti scoprendo che “il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

