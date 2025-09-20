Continua la scalata tra Oriente ed Europa Bellucci resta in alto Il bustocco nella top-70
L’inaspettato trionfo nel challenger di Biella diretto da papà Cosimo ha consentito a Stefano Napolitano di compiere un salto di ben 325 posizioni nella nuova classifica Atp. Il trentenne originario della cittadina piemontese che si allena a Novate Milanese si è assestato al numero 522 del mondo e prova l’ennesima scalata in graduatoria dopo essersi messo alle spalle l’infinita serie di guai fisici che ne hanno condizionato la carriera e un recente lutto familiare. La neutralizzazione della classifica gli permetterà di giocare con il ranking protetto e nelle prossime settimane cercherà di entrare nelle qualificazioni del Masters1000 di Shanghai, dove è attualmente il secondo escluso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
