Continua la scalata tra Oriente ed Europa Bellucci resta in alto Il bustocco nella top-70

L’inaspettato trionfo nel challenger di Biella diretto da papà Cosimo ha consentito a Stefano Napolitano di compiere un salto di ben 325 posizioni nella nuova classifica Atp. Il trentenne originario della cittadina piemontese che si allena a Novate Milanese si è assestato al numero 522 del mondo e prova l’ennesima scalata in graduatoria dopo essersi messo alle spalle l’infinita serie di guai fisici che ne hanno condizionato la carriera e un recente lutto familiare. La neutralizzazione della classifica gli permetterà di giocare con il ranking protetto e nelle prossime settimane cercherà di entrare nelle qualificazioni del Masters1000 di Shanghai, dove è attualmente il secondo escluso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

continua la scalata tra oriente ed europa bellucci resta in alto il bustocco nella top 70

