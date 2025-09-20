Continua la caccia all’uomo Il tunisino in fuga con l’arma

GROSSETO Continua la caccia all’uomo in ogni angolo della provincia da parte dei carabinieri di Grosseto. Il giovane o che giovedì scorso ha sparato a un ginocchio a un suo connazionale sotto al cavalcavia di Grancia, dove un regolamento di conti aveva fatto scattare l’allarme. Il bersaglio, un tunisino poco più che ventenne, è stato raggiunto da un proiettile al ginocchio. Ma non solo. Era anche ferito all’addome da un’arma da taglio e tuttora è ricoverato al Misericordia dopo essere stato operato. Un’aggressione che i militari del nucleo investigativo stanno approfondendo con i pochi elementi certi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

