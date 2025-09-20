Conti pubblici giudizio positivo per l’Italia dall’agenzia di rating Fitch
L’Italia “ottiene una promozione da Fitch: la conferma che il percorso del nostro Governo è quello giusto. Conti in ordine, responsabilità nelle scelte di bilancio, l’economia che si rafforza grazie all’aumento dell’occupazione: questi non sono slogan, ma risultati concreti”. Lo ha affermato tramite una nota la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La valutazione di Fitch è “un chiaro segnale di fiducia dai mercati internazionali: stabilità politica, politiche economiche credibili e sostegno a chi crea lavoro e ricchezza stanno dando i loro frutti. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono – crescita, debito, sostenibilità – ma oggi possiamo guardare avanti con orgoglio: il nostro impegno viene riconosciuto, e questo ci dà ulteriore forza per fare sempre di più, per l’Italia e le sue famiglie”, ha concluso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
