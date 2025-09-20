Conti in ordine ma alla Schlein il successo del governo non va giù Non le resta che fare ammuina sulla Meloni che va a New York
Con i conti più che in ordine, Meloni vola a New York. Ma alla Schlein la cosa crea qualche fastidio: e scatena la bagarre su Gaza: la premier non ha chiesto il permesso al Parlamento. Proprio così: nella giornata in cui i conti tornano, e su scala internazionale, con tanto di promozione sui mercati dell’agenzia Fitch per il rating dell’Italia che sale di un gradino e passa da BBB a BBB+ – come noto al netto di una Francia declassata – la segretaria del Pd, pur di sorvolare sull’ennesimo successo di governo e premier, si attacca al peculiare che non sposta di un centimetro sorti e ripresa del Bel Paese, ma che nell’ottica della propaganda “anti” senza argomentazioni valide, mira a far rumore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Conti in ordine, ma alla Schlein il successo del governo non va giù. Non le resta che fare ammuina sulla Meloni che va a New York
