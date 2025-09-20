Italia promossa, Francia declassata: il mix di analisi contabile e valutazioni politiche sulla stabilità dei Paese, premia il governo Meloni e boccia i cugini francesi, sempre più nel buio della crisi finanziaria e governativa. Come atteso dai mercati, è arrivato ieri dall’agenzia Fitch la ‘promozione’ per il rating dell’Italia che sale di un gradino e passa da BBB a BBB+. “Tanto studio, tanto lavoro. Serio e riservato. Abbiamo riportato l Italia sulla giusta strada”, dice il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. “L’Italia ottiene una promozione da Fitch: la conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Conti e affidabilità: Italia promossa dalle agenzie di rating, Francia declassata. Meloni: “Che orgoglio!”