contemporary stones concorso di idee per giovani designer

Lanazione.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PERUGIA - "Immaginate di essere nel più grande studio di Design dell’Umbria, a cui il cliente ha commissionato la progettazione di uno stand fieristico. L’azienda si aspetta un punto di vista diverso dal solito, giovane e fresco". Così il professore Paolo Belardi ha introdotto il concorso di ideeContemporary stones’, riservato ai circa 120 studenti universitari iscritti al terzo anno del corso di laurea triennale in Design, attivato nel Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale (Dica) dell’Università degli studi di Perugia, e per il quale sono chiamati a esprimere tutto il loro ingegno e la loro creatività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

