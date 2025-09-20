Conte rispolvera il 4-3-3-: Neres dall’inizio col Pisa, uno tra McTominay e Anguissa riposerà (Gazzetta) Lunedì sera si giocherà Napoli-Pisa quarta di campionato. La Gazzetta dello Sport la presenta così, con Vincenzo D’Angelo: Conte potrebbe optare per una nuova minirivoluzione e rispolverare il 4-3-3 con cui un anno fa, a un certo punto, dominò la Serie A. I Fantastici 4 sono il nuovo che avanza, la faccia del Napoli 2.0 della versione contiana. Ma anche loro devono riposare e già lunedì almeno uno tra Anguissa, McTominay e Lobotka riposerà. Non De Bruyne, sostituito dopo 20’ nella sua vecchia casa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

