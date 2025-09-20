Conte | giovani puntate su autonomia e radici per un futuro solido

Sbircialanotizia.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’aula gremita di entusiasmo, Giuseppe Conte ha condiviso con i vincitori del premio under 30 una serie di riflessioni che intrecciano ambizione individuale, radici territoriali e senso di responsabilità collettiva. Consigli ai giovani: stabilità oltre la politica Di fronte alla platea di giovani premiati, Giuseppe Conte ha esordito con un appello schietto: costruire una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

conte giovani puntate su autonomia e radici per un futuro solido

© Sbircialanotizia.it - Conte: giovani, puntate su autonomia e radici per un futuro solido

In questa notizia si parla di: conte - giovani

Maria Concetta Conte nuova Dg dell’Asl di Avellino: «Rivedremo la gara per il Centro Autismo. Carenza di medici? Occorrono specialità per attirare giovani»

Moretto: “Tre giovani per Conte, calano Elmas e Fabbian”

Verde speranza: l’Italia si illumina per la 18ª Giornata nazionale sulla Sla; Il conte di Montecristo: trama, episodi e cast della serie tv di Rai 1.

Giovani: Conte (Sophia), “nel rapporto con gli altri e con noi stessi, invito a metterci in ascolto” - “Le prime volte che andavo in Senegal ho dovuto mettere da parte i pregiudizi per accogliere quello che mi veniva proposto”. agensir.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Conte Giovani Puntate Autonomia