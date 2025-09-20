Conte è il migliore allenatore della Serie A | arriva l’annuncio in DIRETTA
Conte è il miglior allenatore d’Italia? Roberto Policano non ha dubbi e lo ha elogiato senza mezzi termini in diretta su TvPlay Il Napoli sta attraversando un ottimo momento di forma nonostante la sconfitta contro il City nella prima giornata della fase campionato di Champions League. Il lavoro di Conte è sotto gli occhi di tutti e anche Roberto Policano, ex centrocampista tra le altre di Roma e Genoa, lo ha elogiato in diretta. Conte, allenatore del Napoli (Foto LaPresse) – TvPlay.it Le sue parole: “ Per l’ambizione che ha De Laurentiis mi aspettavo prima o poi il “botto” del Napoli. Ha agevolato lo Scudetto del 2023, poi è andato su Conte il miglior allenatore in giro in Italia. 🔗 Leggi su Tvplay.it
In questa notizia si parla di: conte - migliore
De Bruyne: “Napoli la scelta migliore per me, qui progetto molto importante, Conte il migliore degli ultimi 10 anni”
Meret e Milinkovic-Savic, Conte sceglierà di volta in volta la soluzione migliore per la porta del Napoli (Gazzetta)
Conte ha provato tre sistemi di gioco e cerca la migliore collocazione per De Bruyne (Tuttosport)
"Tudor, ora è un'altra cosa. Conte il migliore". Pepe, Juve e retroscena Morata: "Naso rotto per te" Vai su Facebook
"#Tudor, ora è un'altra cosa. #Conte il migliore". #Pepe, #Juve e retroscena #Morata: "Naso rotto per te" - X Vai su X
Cassano | Ritenevo Conte un allenatore di terza fascia chiedo scusa Oggi è tra i migliori al mondo; Conte | Milinkovic-Savic è una scelta tecnica sia noi che il City abbiamo confermato gli undici del campionato; Per ora Conte-Guardiola è 4-3 solo Luis Enrique ha una percentuale di vittorie più alta con Pep Corsport.
Conte incorona Guardiola: "Per me è il miglior allenatore al mondo! C'è una cosa incredibile..." - Una domanda posta ad Antonio Conte, intervenuto oggi in conferenza stampa a Manchester alla vigilia del ... Da tuttonapoli.net
Cassano: «Ritenevo Conte un allenatore di terza fascia, chiedo scusa. Oggi è tra i migliori al mondo» - Nell'ultima puntata di "Viva el Futbol" Antonio Cassano si è soffermato sul Napoli spendendo numerosi elogi per Conte. ilnapolista.it scrive