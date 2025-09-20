Conte è il miglior allenatore d’Italia? Roberto Policano non ha dubbi e lo ha elogiato senza mezzi termini in diretta su TvPlay Il Napoli sta attraversando un ottimo momento di forma nonostante la sconfitta contro il City nella prima giornata della fase campionato di Champions League. Il lavoro di Conte è sotto gli occhi di tutti e anche Roberto Policano, ex centrocampista tra le altre di Roma e Genoa, lo ha elogiato in diretta. Conte, allenatore del Napoli (Foto LaPresse) – TvPlay.it Le sue parole: “ Per l’ambizione che ha De Laurentiis mi aspettavo prima o poi il “botto” del Napoli. Ha agevolato lo Scudetto del 2023, poi è andato su Conte il miglior allenatore in giro in Italia. 🔗 Leggi su Tvplay.it

"Conte è il migliore allenatore della Serie A": arriva l'annuncio in DIRETTA