Conte attacca | se fermiamo Putin sanzioniamo anche Netanyahu

Una presa di posizione netta scuote il dibattito politico: Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, chiede coerenza nelle sanzioni internazionali e rilancia lo ius scholae durante un intervento alla Link University, di fronte al ministro degli Esteri Antonio Tajani. La denuncia di Conte e la questione delle sanzioni Alla festa accademica organizzata dalla Link .

