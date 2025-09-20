Container con esplosivi per Israele bloccati | Stop armi in transito Il sindaco di Ravenna | è un dovere
Ravenna, 20 settembre 2025 – Alessandro Barattoni, sindaco di Ravenna, racconti la serata di mercoledì quando avete deciso di bloccare il transito di due container con esplosivi, diretti a Israele, dal porto cittadino? “Ho ricevuto messaggi e telefonate da lavoratori portuali che anticipavano la questione e mi sono confrontato con il presidente di Regione e con la presidente della Provincia, per condividere le azioni da mettere in campo su quanto stava accadendo”. Che valutazioni etiche avete fatto insieme ai soggetti istituzionali coinvolti? “Come ribadito nella lettera inviata al ministro Salvini del 2 settembre, il punto è che la nostra città non vuole essere coinvolta nel massacro quotidiano di civili innocenti, in particolare donne e bambini di Gaza, e visto che queste armi erano dirette a Israele, questa è la motivazione che ci ha spinto a prendere questa decisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
