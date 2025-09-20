Container con esplosivi per Israele bloccati | Stop armi in transito Il sindaco di Ravenna | è un dovere

Ilrestodelcarlino.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ravenna, 20 settembre 2025 – Alessandro Barattoni, sindaco di Ravenna, racconti la serata di mercoledì quando avete deciso di bloccare il transito di due container con esplosivi, diretti a Israele, dal porto cittadino? “Ho ricevuto messaggi e telefonate da lavoratori portuali che anticipavano la questione e mi sono confrontato con il presidente di Regione e con la presidente della Provincia, per condividere le azioni da mettere in campo su quanto stava accadendo”. Che valutazioni etiche avete fatto insieme ai soggetti istituzionali coinvolti? “Come ribadito nella lettera inviata al ministro Salvini del 2 settembre, il punto è che la nostra città non vuole essere coinvolta nel massacro quotidiano di civili innocenti, in particolare donne e bambini di Gaza, e visto che queste armi erano dirette a Israele, questa è la motivazione che ci ha spinto a prendere questa decisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

container con esplosivi per israele bloccati stop armi in transito il sindaco di ravenna 232 un dovere

© Ilrestodelcarlino.it - Container con esplosivi per Israele bloccati: “Stop armi in transito”. Il sindaco di Ravenna: è un dovere

In questa notizia si parla di: container - esplosivi

Ravenna, bloccati al porto due container di esplosivi diretti ad Haifa. «Decisivo il coraggio di alcuni lavoratori portuali»

Ravenna, bloccati container di esplosivi diretti a Haifa. Tajani: “non sono armi italiane”

Carico di esplosivi per Israele bloccati, il sindaco: "I container hanno lasciato il nostro porto"

Cosa si sa del carico di armi destinato a Israele, ma bloccato al porto di Ravenna; Al porto di Ravenna non hanno fatto partire due container di esplosivi diretti in Israele; Ravenna, fermati due container di esplosivi destinati a Israele.

container esplosivi israele bloccatiRavenna, bloccati al porto due container di esplosivi diretti ad Haifa. Tajani: «Non erano armi italiane» - Due container di esplosivi diretti ad Haifa (in Israele) sono stati bloccati nel porto di Ravenna dopo una segnalazione di alcuni lavoratori portuali. Secondo ilgazzettino.it

container esplosivi israele bloccatiArmi per Israele, bloccati due container nel porto di Ravenna. Tajani: “Non sono italiane” - Lo stop dopo la segnalazione dei lavoratori: il sindaco Barattoni, con la presidente della Provincia e il governatore de Pascale, ha inviato una lettera ai vertici di Sapir, la società che gestisce il ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Container Esplosivi Israele Bloccati