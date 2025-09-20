Consorzio Suonatori Indipendenti rock stories
La rivoluzione del rock indipendente italiano negli Anni '90.Giovedì 2 ottobre presso il Convitto Palmieri di Lecce continua la rassegna culturale Come sarai domani del Cineclub Fiori di Fuoco. Sotto esame questa volta saranno gli Anni '90 in Italia, un decennio tanto confuso politicamente quanto.
Consorzio Suonatori Indipendenti rock stories; CSI: guarda il documentario Forma e sostanza diffuso su YouTube nel canale CLTV; DAI CCCP AI CSI NEL NUOVO LIBRO DI DONATO ZOPPO.
Consorzio Suonatori Indipendenti (CSI) - And The Radio Plays - La canzone And The Radio Plays si trova nell'album In Quiete uscito nel 1994 per I Dischi del Mulo.
Consorzio Suonatori Indipendenti (CSI) - forma e sostanza - La canzone forma e sostanza si trova nell'album Tabula Rasa Elettrificata uscito nel 1997 per Consorzio Produttori Indipendenti.