Consorzio Pasta di Gragnano Igp importante iniziativa con il ministero dell’Agricoltura

Dopo il successo mediatico e di pubblico della manifestazione “ Gragnano Città della Pasta” – che ha raccontato l ’ anima gastronomica della città attirando visitatori da tutta Italia – Gragnano si prepara a vivere un nuovo momento di condivisione, gusto e orgoglio nazionale. Domenica 21 settembre, il Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano Igp sarà tra i protagonisti dell ’ iniziativa nazionale “ Il Pranzo della Domenica – Italiani a Tavola”, promossa dal ministero dell ’ Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dal ministero della Cultura, con il supporto di Anci e l’adesione del Comune di Gragnano, a favore della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it