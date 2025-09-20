Consegnate in Prefetture le medaglie d' onore per gli internati italiani nei campi di concentramento
Questa mattina, presso la Prefettura di Rimini, è stata celebrata la prima ricorrenza della “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”, istituita il 20 settembre, al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Cerimonia di consegna delle Medaglie d’Onore - sabato 20 settembre 2025; Consegnate 14 Medaglie d'Onore a ex internati e 3 emblemi araldici; In Toscana le medaglie d'onore per la giornata internati nei lager.
Taranto consegnate 26 medaglie d’onore ai deportati dei Lager nazisti - Nel Salone di Rappresentanza della Prefettura di Taranto si è svolta la cerimonia per la “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale”, is ... Lo riporta trmtv.it
Decisero di non combattere con i tedeschi, 26 medaglie consegnate ai familiari - Oltre 700 mila militari italiani furono deportati nei campi di concentramento dopo l'8 settembre '43. Riporta rainews.it