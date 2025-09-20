Confesercenti sale spesa single | +26,2%
15.42 La spesa degli italiani è sempre più "single". Nel 2024 gli acquisti delle famiglie composte da una sola persona hanno superato i 235 miliardi di euro, pari al 26,2% della spesa complessiva nazionale. Così la Confesercenti sulla base di dati Istat e sondaggi Ipsos. 69 miliardi in più rispetto al 2012 quando il totale si fermava a 166mld. Si prevede che entro il 2040 la spesa dei consumatori soli arriverà a 287mld, pari al 30% del totale: +72% rispetto al 2012. Il fenomeno è legato ai profondi cambiamenti demografici. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: confesercenti - sale
Nico Gronchi nuovo presidente di Confesercenti. Sale al vertice nazionale, dopo l’uscita di scena di Patrizia De Luise
Confesercenti del Levante Vai su Facebook
Consumi: Confesercenti, l'Italia 'single' conquista la spesa, acquisti per oltre 235 miliardi nel 2024, +69 miliardi rispetto al 2012; Confesercenti, sale spesa dei single, è il 26,2% del totale; Confesercenti, sale spesa dei single, è il 26,2% del totale.
Confesercenti, sale spesa dei single, è il 26,2% del totale - Nel 2024 gli acquisti delle famiglie composte da una sola persona hanno superato i 235 miliardi di euro, pari al 26,2% della spesa complessiva nazionale. Lo riporta msn.com
Consumi: Confesercenti, l’Italia single conquista la spesa - I consumi familiari sono oggi in una fase di cambiamento costante, attraversati da nuove priorità e nuove pressioni economiche, che si aggiungono alla crescita della spesa dei single ... Come scrive ilmetropolitano.it