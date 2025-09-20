Conferenza stampa Zanetti post Verona Juve | Il calcio è fatto di episodi il punto del pareggio ce lo siamo stra-meritati Rispetto l’opinione di Tudor ma…

Conferenza stampa Zanetti post Verona Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della quarta giornata di Serie A. Paolo Zanetti, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa dopo il match di Serie A contro la Juve. LA CRONACA DI VERONA JUVE SUL PAREGGIO – « Bisogna avere rispetto di un avversario importantissimo, è un punto importante. La Juventus è piena di campioni che ti possono punire in qualsiasi momento. Per un centimetro non l’abbiamo vinta, abbiamo fatto una prestazione fantastica. Dal punto di vista difensivo abbiamo concesso il minimo che si possa concedere a una squadra del genere, dall’altra parte abbiamo tirato più di loro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Zanetti post Verona Juve: «Il calcio è fatto di episodi, il punto del pareggio ce lo siamo stra-meritati. Rispetto l’opinione di Tudor ma…»

