Conferenza stampa Tudor post Verona Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della quarta giornata di Serie A. Igor Tudor, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa dopo il match di Serie A contro il Verona. LA CRONACA DI VERONA JUVE STANCHEZZA – «Sì, era stanca la squadra, questo è un calcio diverso, è mancata energia. Non ho niente da dire, anche chi è entrato ha messo voglia, ma non c’era freschezza. Dietro hanno retto bene, ma in mezzo e davanti è mancata freschezza per fare qualcosa in più». EPISODI – «Sono due decisioni da 100 a 0, due decisioni incredibilmente sbagliate. Il Var lo ha anche rivisto, mi ha spiegato che non ha caricato il gomito (Orban). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Tudor post Verona Juve: «Questa partita si poteva giocare domani, mi cambia la vita giocare dopo 4 o 5 giorni. Da tanti anni non si vede un arbitraggio così. Su Vlahovic…»