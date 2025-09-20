Conferenza stampa Tudor post Verona Juve | Questa partita si poteva giocare domani mi cambia la vita giocare dopo 4 o 5 giorni Da tanti anni non si vede un arbitraggio così Su Vlahovic…

Juventusnews24.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conferenza stampa Tudor post Verona Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della quarta giornata di Serie A. Igor Tudor, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa dopo il match di Serie A contro il Verona. LA CRONACA DI VERONA JUVE STANCHEZZA – «Sì, era stanca la squadra, questo è un calcio diverso, è mancata energia. Non ho niente da dire, anche chi è entrato ha messo voglia, ma non c’era freschezza. Dietro hanno retto bene, ma in mezzo e davanti è mancata freschezza per fare qualcosa in più». EPISODI – «Sono due decisioni da 100 a 0, due decisioni incredibilmente sbagliate. Il Var lo ha anche rivisto, mi ha spiegato che non ha caricato il gomito (Orban). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conferenza stampa tudor post verona juve questa partita si poteva giocare domani mi cambia la vita giocare dopo 4 o 5 giorni da tanti anni non si vede un arbitraggio cos236 su vlahovic8230

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Tudor post Verona Juve: «Questa partita si poteva giocare domani, mi cambia la vita giocare dopo 4 o 5 giorni. Da tanti anni non si vede un arbitraggio così. Su Vlahovic…»

In questa notizia si parla di: conferenza - stampa

Grottaglie, primo festival della ceramica. Lunedì alle 18 la conferenza stampa

Conferenza stampa Chivu: «Questa è solo la prima ma sono contento dei ragazzi»

Conferenza stampa Tudor pre Genoa Juve LIVE: le sue dichiarazioni

Juventus, Tudor: “L’arbitro ci ha danneggiati. Lavoriamo per il ‘fino alla fine’ sempre”; Tudor: “Juve, per me non cambia nulla”. Poi il segreto su Adzic: “Prima di entrare…”; Juventus, Tudor: “Due belle vittorie. Yildiz? È un ragazzo d’oro”.

Conferenza stampa Tudor post Verona Juve: le dichiarazioni - Conferenza stampa Tudor post Verona Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della quarta giornata di Serie A Igor Tudor, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa dopo il match di Serie ... Segnala juventusnews24.com

conferenza stampa tudor postJuve-Inter, Tudor in conferenza: “Questo gol a Adzic glielo avevamo visto fare” - Inter: "È stata una grande vittoria contro una grande squadra. Si legge su calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Tudor Post