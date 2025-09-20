Conferenza stampa Grosso pre Inter Sassuolo | Inter? Esperienza bella condivisa con campioni La formazione titolare è questa poi…

Conferenza stampa Grosso pre Inter Sassuolo. Le parole del tecnico degli emiliani, che ricorda il passato nerazzurro in vista del match. Intervistato dai giornalisti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A contro l’ Inter, in programma domani sera a San Siro, Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha delineato il quadro della preparazione e le sue considerazioni sulla partita. PREPARAZIONE GARA – « Sono cose che ci interessano poco perché siamo focalizzati sul presente. Noi non ci siamo né persi né ritrovati, partecipiamo da neopromossi in un campionato difficile e dovremo prepararci ogni giorno per affrontarle tenendo chiaro e presente quello che è il nostro obiettivo ». 🔗 Leggi su Internews24.com

