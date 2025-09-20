Conferenza stampa Conceicao post Verona Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della quarta giornata di Serie A. Chico Conceicao, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa dopo il match di Serie A contro il Verona. LA CRONACA DI VERONA JUVE STANCHEZZA – «Siamo una grande squadra che gioca in tutte le competizioni, è normale essere un po’ più stanchi delle altre squadre. Sapevamo che qui sarebbe stata difficile, normale che volessimo fare meglio, non ci siamo riusciti». COSA È MANCATO – «Sapevamo che il Verona è forte in casa, abbiamo perso qualche pallone di troppo, questa cosa si può spiegare con il fatto che giochiamo ogni 3 giorni». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Conceicao post Verona Juve: «Troppi palloni persi, sapevamo che sarebbe stata difficile. Le grandi squadre hanno tante partite da giocare, dobbiamo subito ripartire»