Conferenza stampa Conceicao post Verona Juve | Troppi palloni persi sapevamo che sarebbe stata difficile Le grandi squadre hanno tante partite da giocare dobbiamo subito ripartire

Juventusnews24.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conferenza stampa Conceicao post Verona Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della quarta giornata di Serie A. Chico Conceicao, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa dopo il match di Serie A contro il Verona. LA CRONACA DI VERONA JUVE STANCHEZZA – «Siamo una grande squadra che gioca in tutte le competizioni, è normale essere un po’ più stanchi delle altre squadre. Sapevamo che qui sarebbe stata difficile, normale che volessimo fare meglio, non ci siamo riusciti». COSA È MANCATO – «Sapevamo che il Verona è forte in casa, abbiamo perso qualche pallone di troppo, questa cosa si può spiegare con il fatto che giochiamo ogni 3 giorni». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conferenza stampa conceicao post verona juve troppi palloni persi sapevamo che sarebbe stata difficile le grandi squadre hanno tante partite da giocare dobbiamo subito ripartire

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Conceicao post Verona Juve: «Troppi palloni persi, sapevamo che sarebbe stata difficile. Le grandi squadre hanno tante partite da giocare, dobbiamo subito ripartire»

In questa notizia si parla di: conferenza - stampa

Grottaglie, primo festival della ceramica. Lunedì alle 18 la conferenza stampa

Conferenza stampa Chivu: «Questa è solo la prima ma sono contento dei ragazzi»

Conferenza stampa Tudor pre Genoa Juve LIVE: le sue dichiarazioni

Milan, Conceição: Hernandez è un patrimonio del club; Conceicao post Milan-Bologna: “Mi dispiace per i tifosi e sul futuro…”; Milan, Conceiçao non parla in conferenza stampa: il motivo.

conferenza stampa conceicao postCONCEICAO in conferenza: “Volevamo fare meglio ma non ci siamo riusciti. Ma la Juventus deve vincere sempre” - Francisco Conceicao ha parlato in conferenza stampa dopo la gara contro il Verona. Riporta tuttojuve.com

conferenza stampa conceicao postJuventus-Borussia Dortmund, Tudor: "Si può fare ancora meglio. Conceiçao da valutare" - In campionato è sempre lì col Bayern, è forte a livello europeo. sport.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Conceicao Post