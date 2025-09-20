Conferenza stampa Chivu tecnico criptico su Lautaro | Loro sono un’insidia | un Martinez…

Conferenza stampa Chivu. La vittoria in Champions League contro l’ Ajax ha restituito entusiasmo all’ Inter, ma ora è tempo di tornare a fare punti anche in campionato. Alla vigilia della sfida casalinga con il Sassuolo, Cristian Chivu ha incontrato i giornalisti per analizzare il momento della squadra e presentare la gara: “ Serve La maturità abbinata alla concretezza, al gioco e a capire i momenti per poi portare a casa l’obiettivo e il risultato “, ha dichiarato il tecnico parlando dell’atteggiamento che pretende dai suoi. Uno dei temi principali è stato lo stato di forma di Lautaro Martinez, assente nell’ultima uscita per problemi fisici: “ Lautaro oggi si è allenato con noi, si è messo a disposizione così come aveva fatto anche mercoledì nonostante non fosse al massimo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it