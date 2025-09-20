Conferenza stampa Chivu pre Inter Sassuolo | Lautaro si è allenato con noi e ci sarà vi posso dire che un Martinez giocherà dal 1?! Su Pio Esposito…

Internews24.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Chivu pre Inter Sassuolo: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia del match di campionato contro i neroverdi. La conferenza stampa di  Cristian Chivu  alla vigilia di  Inter Sassuolo, match valevole per la quarta giornata del campionato di  Serie A  202526: queste le parole del tecnico nerazzurro. La conferenza avrà inizio alle ore 14:00, noi di  InterNews24  la seguiremo live. QUANTO CONTERA’ LA MATURITA’ IN CAMPIONATO? – « La maturità abbinata alla concretezza, al gioco, al capire anche i momenti per poi portare a casa il risultato ». MOURINHO PARLAVA DEL “RUMORE DEI NEMICI”, QUANTO MI PIACE IL RUMORE DEI NEMICI COME STIMOLO PER I MIEI GIOCATORI, COME NEL CASO DI SOMMER? – « Ho altre cose a cui pensare, il rumore dei nemici fa parte del gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com

conferenza stampa chivu pre inter sassuolo lautaro si 232 allenato con noi e ci sar224 vi posso dire che un martinez giocher224 dal 1 su pio esposito8230

© Internews24.com - Conferenza stampa Chivu pre Inter Sassuolo: «Lautaro si è allenato con noi e ci sarà, vi posso dire che un Martinez giocherà dal 1?! Su Pio Esposito…»

In questa notizia si parla di: conferenza - stampa

Grottaglie, primo festival della ceramica. Lunedì alle 18 la conferenza stampa

Conferenza stampa Chivu: «Questa è solo la prima ma sono contento dei ragazzi»

Conferenza stampa Tudor pre Genoa Juve LIVE: le sue dichiarazioni

Chivu: 'Non levo Sommer perché lo vuole il popolo'; Chivu: Motivazione, orgoglio e la giusta energia; Chivu, la conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | IT.

conferenza stampa chivu preInter-Sassuolo, Chivu presenta il match: segui la conferenza stampa LIVE - I ragazzi di Chivu intendono mettersi alle spalle due sconfitte di fila contro Udinese e Juventus, tornando a fare bottino pieno domani sera nel match col Sassuolo di Grosso. Lo riporta spaziointer.it

conferenza stampa chivu preInter-Sassuolo, la conferenza stampa di Chivu LIVE - Alla vigilia della sfida tra Inter e Sassuolo valida per la quarta giornata del campionato di Serie A, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu si è presentato in conferenza stampa per commentare il momen ... Riporta passioneinter.com

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Chivu Pre