Conferenza stampa Bernede post Verona Juve | Partite come quella di stasera ci spingono nei momenti difficili dovremo ricordarci di come abbiamo giocato oggi
Conferenza stampa Bernede post Verona Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della quarta giornata di Serie A. Bernede, calciatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa dopo il match di Serie A contro la Juve. LA CRONACA DI VERONA JUVE PAROLE – «Partite come quella di stasera ci spingono, non solo oggi ma anche con la Cremonese. Queste due partite ci danno la base dalla quale ripartire, nei momenti difficili dovremo ricordarci di come abbiamo giocato. Giocando così salveremo». ESULTANZA – « Se segnerò un gol sarò felice di fare quella esultanza. Sono più grosso? No dai, non lo so, ma sono contento è bello per me aiutare il Verona ed essere pronto». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: conferenza - stampa
Grottaglie, primo festival della ceramica. Lunedì alle 18 la conferenza stampa
Conferenza stampa Chivu: «Questa è solo la prima ma sono contento dei ragazzi»
Conferenza stampa Tudor pre Genoa Juve LIVE: le sue dichiarazioni
GASP VUOLE RECUPERARE ANCHE PELLEGRINI Così in conferenza stampa alla vigilia di #LazioRoma: "Per il recupero di #Pellegrini ci deve essere unione di intenti con società e pubblico, altrimenti diventa un problema. Pellegrini per me è un giocat - X Vai su X
Il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni ha bloccato il transito nel porto della città di un carico di esplosivi destinati ad Haifa in Israele. L’annuncio in una conferenza stampa in cui il primo cittadino ha spiegato che la segnalazione era partita ieri da alcuni “c - facebook.com Vai su Facebook
POST-GARA | Bernede: Successo arrivato grazie ai tifosi. La mia esultanza? Adoro il caffé...; Conferenza stampa Bernede post Verona Juve: le dichiarazioni; Allenatori post gara 3^ giornata: tutte le dichiarazioni dopo i 90 minuti.
BERNEDE in conferenza: "Partite come stasera ti spingono. Juventus e Cremonese ci danno la base dalla quale ripartire" - Anche Antoine Bernede, centrocampista del Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il match contro la Juventus. Come scrive tuttojuve.com
Allenatori post gara 3^ giornata | NICOLA: “Gerarchie attacco? La verità. Su Vardy, Audero e Sarmiento…”. ZANETTI: “Come sta Gagliardini. Orban? Altra categoria” - Allenatori post gara 3^ giornata Serie A 2025/2026: tutte le dichiarazioni dei tecnici al termine dei 90 minuti ... Riporta fantamaster.it