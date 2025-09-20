Conferenza stampa Bernede post Verona Juve | Partite come quella di stasera ci spingono nei momenti difficili dovremo ricordarci di come abbiamo giocato oggi

Conferenza stampa Bernede post Verona Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della quarta giornata di Serie A. Bernede, calciatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa dopo il match di Serie A contro la Juve. LA CRONACA DI VERONA JUVE PAROLE – «Partite come quella di stasera ci spingono, non solo oggi ma anche con la Cremonese. Queste due partite ci danno la base dalla quale ripartire, nei momenti difficili dovremo ricordarci di come abbiamo giocato. Giocando così salveremo». ESULTANZA – « Se segnerò un gol sarò felice di fare quella esultanza. Sono più grosso? No dai, non lo so, ma sono contento è bello per me aiutare il Verona ed essere pronto». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

