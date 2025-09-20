Conferenza Hotel Costiera | Jesse Williams nella nuova serie su Prime Video
Jesse Williams è il protagonista di Hotel Costiera, in uscita il 24 settembre su Prime Video: ambientata a Positano, la serie mescola mistero e commedia con un cast internazionale . Mercoledì 17 settembre, presso il Cinema Barberini di Roma, si è tenuta l’anteprima dei primi due episodi di Hotel Costiera, la nuova serie firmata Lux Vide, realizzata in coproduzione con Amazon MGM Studios e disponibile il 24 settembre su Prime Video con tutti e sei gli episodi. A seguire, si è svolta la conferenza stampa con il regista Adam Bernstein e il cast della serie composto da Jesse Williams, protagonista e executive producer, Maria Chiara Giannetta, Antonio Gerardi, Tommaso Ragno, Pierpaolo Spollon e Amanda Campana. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
