Confartigianato Cesena lancia l’allarme | Il lavoro c’è ma mancano i lavoratori Quasi il 60% è introvabile
Perdura l'emergenza manodopera nelle imprese artigiane cesenati, così come in regione e nel territorio nazionale. Le imprese sono sempre più alle prese con le transizioni green e digital e necessitano di collaboratori specializzati anche in queste nuove frontiere. "L’artigianato anche nel nostro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
