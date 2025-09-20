Concorso artistico letterario Ponte Vecchio | Premio alla carriera a Lugli Muzzi e Beltrame

Firenze, 20 settembre 2025 – Sono stati assegnati a Massimo Lugli, Andrea Muzzi e Giampaolo Beltrame i Premi alla carriera del concorso artistico-letterario Ponte Vecchio. La cerimonia di consegna si è svolta sabato 20 settembre al Teatro del Cestello di Firenze. L’edizione 2025 ha coinvolto autori, giornalisti e artisti da tutta Italia, premiati per le opere presentate nelle cinque sezioni del concorso: poesia in italiano a tema libero, poesia civile (dedicata a temi come violenza, guerra, razzismo e ingiustizie), racconto breve, articolo giornalistico e arti figurative (fotografia, pittura, scultura e altre tecniche). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concorso artistico letterario Ponte Vecchio: Premio alla carriera a Lugli, Muzzi e Beltrame

